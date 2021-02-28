لجنة الإدارة بشركة الجوف النفطية تجتمع مع إدارة السلامة والبيئة بالشركة

عقد صباح اليوم الأحد الموافق 2021/02/29 بقاعة الاجتماعات الرئيسية بقنفوذة، وبحضور المهندس “مجدي جبريل الدرسي” رئيس لجنة الإدارة وأعضاء لجنة الإدارة للعمليات والخدمات، وعضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية، وعضو لجنة الإدارة للشؤون الفنية والتسويق، وفي الجانب الآخر مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة ورئيس اتحاد عمال الشركة، وكافة أعضاء إدارة السلامة.

حيث نبّه رئيس لجنة الإدارة خلال الاجتماع إلى ضرورة بذل الجهود ومراجعة كافة الإجراءات من قبل إدارة السلامة، واتخاذ كل تعليمات لجنة الإدارة محمل الجد وعدم التهاون بأية إجراءات داخل مواقع الشركة بقنفوذة أو المواقع الصحراوية.

هذا وشدّد بضرورة تكثيف الدوريات الليلية داخل الموقع الصناعي وعدم السماح بدخول أية مركبات بدون تصاريح إلى المواقع الصناعية بالشركة، وإحالة التقارير المفصلة بشكل يومي إلى لجنة الإدارة لإثبات كافة الحالات وفق الإجراءات المعمول بها بالشركة.

كما تمّ مناقشة الالتزام بإجراءات السلامة بالمواقع الصحراوية وبضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المقصرين وأفاد عضو لجنة الإدارة للعمليات والخدمات ان توجيهات الشركات المشغلة المستمرة لشركة الجوف بضرورة التقيد بإجراءات السلامة الصناعية وملابس السلامة مستمرة ومتابعة بشكل دوري.

وشدّد رئيس لجنة الإدارة على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة داخل المجمع الصناعي لكافة المركبات ومحاسبة المخالفين واحالتهم لجهات الاختصاص منبها إلى أنّ مبدأ “السلامة أولا” داخل الشركة هو المعيار الذي نسعى إليه جميعاً.

كما أفاد عضو لجنة الإدارة للشؤون الإدارية والمالية أن بعض التجاوزات في السلامة التي تحدث بالشركة يجب إيقافها وضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف الاختراقات والحد منها في اقرب وقت وعدم تكرارها مجدداً.

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