اقتصاد

مالية المؤقتة: سبب تأخر مرتبات “يناير – فبراير” المصرف المركزي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

كشفت وزارة المالية في الحكومة الليبية أن سبب تأخير مرتبات شهر يناير وفبراير بسبب مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن المركزي رفض تنفيذ وعوده بتمويل حسابات وزارة المالية بالاقتراض لتغطية المرتبات إلى حين اعتماد الميزانية 2021.

وأضافت وزارة المالية في الحكومة الليبية أن مصرف ليبيا المركزي تحجج بعدم وجود تغطية مالية.

وكان المكلف بمهام وزير المالية بالحكومة الليبية عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث قال إن محافظ المركزي الصديق الكبير نكث وعده بخصوص التمويل للميزانية عن يناير وفبراير.

وأضاف غيث – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن الكبير لم ينفذ الاتفاق إلى حد اليوم، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لعدم الصرف حتى الأن.

وأشار وزير المالية المكلف إلى أن محافظ المركزي هو من قدم مقترح التمويل للميزانية عن يناير وفبراير وأكد على استعداده ومن ثم نكث عن وعده كعادته.

ولفت غيث إلى أن الميزانية لسنة 2021 لم تُسلم إلى حد الآن لتعتمد من قبل مجلس النواب.

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تأخر_الصرف ليبيا_المركزي مالية_المؤقتة يناير_فبراير

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  • والله اغلب الليبيين مايريدوا الشياطين من حكومتنا بطرابلس والمفروض تحاكموا كل من سبب في جلسة صبراتة ، الحكومة الجديدة تريد ان تنسى الماضي وتشتغل ولكن الانذال من مجلس النواب الذين طالبوا بجلسة صبراتة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الخبث والنفاق لا يبني دولة . كان من المفروض ان قالوا بااخينا عقيلة اصدر قرار للجلسة في اي مكان تراه مناسب ونحن اخوة وهمنا الوطن ولكن هم منافقون

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