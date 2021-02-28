اقتصاد

وفد تونسي يصل ليبيا لتفعيل الحراك الاقتصادي بين البلدين

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل مطار معيتيقة وفد اقتصادي تونسي برئاسة غرفة تجارة صفاقس في زيارة عمل لليبيا يجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين الليبيين تنصب على التعاون الاقتصادي.

وعقد صباح اليوم الأحد بقاعة اجتماعات غرفة تجارة طرابلس اجتماع تقابلي موسع بين أعضاء الوفد التونسي ونظرائهم من أصحاب الأعمال الليبيين من أجل تفعيل الحراك الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تمت بالترتيب مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس التي تربطها بغرفة التجارة والصناعة صفاقس اتفاقية تعاون مشترك.

ويتضمن برنامج زيارة الوفد التي تتواصل لمدة 3 أيام لقاءات مع عدد من المسؤولين الليبيين المعنيين بالشأن الاقتصادي وزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمراكز التجارية الكبرى بطرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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