وفد تونسي يصل ليبيا لتفعيل الحراك الاقتصادي بين البلدين

وصل مطار معيتيقة وفد اقتصادي تونسي برئاسة غرفة تجارة صفاقس في زيارة عمل لليبيا يجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين الليبيين تنصب على التعاون الاقتصادي.

وعقد صباح اليوم الأحد بقاعة اجتماعات غرفة تجارة طرابلس اجتماع تقابلي موسع بين أعضاء الوفد التونسي ونظرائهم من أصحاب الأعمال الليبيين من أجل تفعيل الحراك الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تمت بالترتيب مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس التي تربطها بغرفة التجارة والصناعة صفاقس اتفاقية تعاون مشترك.

ويتضمن برنامج زيارة الوفد التي تتواصل لمدة 3 أيام لقاءات مع عدد من المسؤولين الليبيين المعنيين بالشأن الاقتصادي وزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمراكز التجارية الكبرى بطرابلس.

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