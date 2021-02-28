وزير العمل والتأهيل يلتقي عميد بلدية زوارة ومدير مكتب الوزارة بالمدينة

التقى اليوم الأحد 28 فبراير وزير العمل والتأهيل الدكتور “المهدي الأمين”، رفقة وكيل الوزارة “علي عكاشة” بعميد بلدية زوارة ومدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية، وعضو المرأة بالبلدية، وممثّل عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوقش خلال هذا اللقاء تدريب الباحثين عن العمل المسجلين بمنصة الباحثين، وإمكانية تهيئة وتجهيز مراكز التدريب المتاحة في البلدية، من خلال الشراكة مع هيئة التعليم التقني والفني و معاهد الموجودة بالبلدية.

كما أصدر “الامين” تعليماته بتشكيل وفد فني لزيارة بلدية زوارة، للوقوف على أرض الواقع ووضع المقترحات التي طرحت خلال هذا اللقاء موضع التنفيذ.

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