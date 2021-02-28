اقتصاد

“النفاتي” يتفقد كافة المواقع الإنتاجية التي تُشغّلها شركة الواحة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر من قسم الإعلام في شركة الواحة للنفط في تصريح لـ218 أن رئيس مجلس إدارة الشركة نوري الصيد النفاتي شرع في زيارة ميدانية اليوم الأحد ستشمل كافة المواقع الإنتاجية بينها حقول وموانئ التصدير التي تشرف عليها الشركة.
وقال المصدر ذاته إن مديري الإدارات سيرافقون النفاتي في جولته التي يستمع خلالها لاحتياجات الموظفين ويتابع أهم الأعمال.

ومن المتوقع أن تشمل الجولة حقل جالو وحقل الفارغ للاطلاع على المشاريع والبنية والتحتية ومن ثم سيقوم النفاتي بزيارة حقلي الواحة والسماح.

ومن المنتظر أن يزور رئيس مجلس إدارة شركة الواحة حقل الظهرة للاطلاع على المرحلة الأولى لإعادة تأهيل البنية التحتية على أن يختم النفاتي جولته التي ستستمر 7 أيام بزيارة ميناء السدرة النفطي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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