بلدي جالو يجتمع لمناقشة مشاركة البلدية بمهرجان القاهرة للتمور

عقدت لجنة تنمية الاقتصاد والاستثمار ببلدية جالو يوم الأحد بمقر ديوان البلدية اجتماعاً، بحضور أعضاء اللجنة وكذلك الممثلين عن الشركات الخاصة لتسويق التمور.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنظيم المشاركة لتكون بإسم كامل المدينة داخل المهرجان بما يخدم تسويق المنتج المحلي، وأيضا تدعو اللجنة كافة المهتمين بالمجال والراغبين بالمشاركة في فعاليات المهرجان بضرورة التواصل مع البلدية خلال يومين من تاريخ هذا الإعلان.

والجدير بالذكر : أن اللجنة وُجهت لها دعوات سابقاً من إدارة مهرجان القاهرة للتمور والمنتجات الطبيعية الأول والمقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 5 أبريل 2021 والذي سيجمع نخبة من منتجي ومصدري ومسوقي التمور في مصر والمنطقة العربية.

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