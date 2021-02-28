توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية

تم صباح اليوم الأحد 28 فبراير وبمقر وزارة الداخلية بطرابلس، توقيع بروتوكول تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”نعمان الشيخ” و وزير الداخلية “فتحي باشاغا”.

ويهدف البروتوكول إلى تحديد طرق التعــاون والتنسيق بينهما بشأن حماية الشهود والمبلغين، وكذلك التعاون في مجالات مكافحة جرائم الفساد وإنفاذ القانون.

هذا وقد نصّ بروتوكول التعاون في مادته الثالثة على مجالات التعاون والتي بلغت عشرة مجالات مشتركة للتعاون بين الهيئة والوزارة أبرزها :

تبادل المعلومات الأمنية ذات العلاقة بمكافحة جرائم الفساد بما يحقق السرعة والجودة والسرية في التحري والكشف عنـها.

تبادل الممارسات الناجحة والأساليب الموافق عليها والتي أثبتت فعاليتها في المجالين “حماية الشهود والمبلغين والتعاون في مجالات مكافحة جرائم الفساد” .

تبادل النشرات الأمنية وإحصائيات والدراسات المتعلقة بالجريمة .

التنسيق المشترك والتعاون بين طرفي الاتفاق في التتبع والتحري والكشف عن جرائم الفساد من خلال قسم مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى غير ذلك من أوجه التعاون المشترك.‏

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