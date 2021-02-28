الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يشكر الجهود المبذولة من دور القابضة في تحقيق الاستقرار

شكرَ الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عبر تغريدة على تويتر اليوم الأحد ، اللقاء الذي عقدته الشركة القابضة للاتصالات مع مجموعة من الشركات الأميركية، حيث قال: “لقاءات إيجابية للغاية للمشاركة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في ليبيا.

كما جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقد يوم الخميس 25 فبراير بين الشركة القابضة للاتصالات ومجموعة من شركات الاتصالات الامريكية الراغبة بالعمل في ليبيا.

ومن جهة أخرى وجهت مدير غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا (AmCham Libya)، ديبي هيرست، شكرها إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات للمشاركة في الاجتماع الذي وصفته بالمهم مع أعضاء الغرفة، والذي ناقش إمكانية تطوير العلاقات التجارية الثنائية المربحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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