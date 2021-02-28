اجتماع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي لحلحلة المشاكل التي تواجه سير عمل الهيئة

عقد اليوم الأحد 28 فبراير 2021م اجتماعاً برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمدينة بنغازي عبدالسلام الحاسي، وبحضور مدراء الإدارات العامة والمكاتب .

وتناول الاجتماع سير العمل بالهيئة ومناقشة بعض المشاكل التي تواجه عمل بعض الإدارات العامة والمكاتب ، وأدت إلى تأخير أنجاز بعض التقارير، وبدوره أستعرض الحاسي نتائج تقييم عمل الإدارات العامة والمكاتب فيما يتعلق بعمل اللجان المكلفة بمتابعة الجهات العامة والتي من المفترض أن يتم إدراجها في التقرير السنوي للهيئة.

كما قام مدير مكتب التخطيط والمتابعة بتقديم موقف شامل عن عمل الإدارات العامة والمكاتب من ناحية تقديم التقارير الربع سنوية لمتابعة الجهات العامة التابعة للحكومة.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إنجاز اللجان المكلفة بتقييم الجهات العامة لأعمالها وأن تكون أي ملاحظة يتم تسجيلها مدعمة بالمستندات الدالة عليها ، لمخاطبة تلك الجهات بها ، وذلك تمهيداً لطباعة التقرير السنوي 2019م خلال الأسبوع القادم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية