خاص.. مدير شركة ليبيا لوجستيك يكشف لصدى إقامة معرض Ly beauty expo

كشف مدير شركة ليبيا لوجستيك لتنظيم المعارض والمؤتمرات ” سنوسي بعيو” عن إقامة معرض “Ly beauty expo” بفندق ريدسون بلو – المهاري يوم 18 مارس 202‪1.

وأضاف بعيو أن المعرض برعاية شركة غالية الدوائية وشركة بلودايمند وشركة Beauty Queen، وأيضا الشركات المشاركة بالمعرض هي، شركة نيش برفيوم وعيادة ميركل للعلاجات الجلدية والتجميلية وصالون ميركل للتجميل والسبا وشركة سومر اند كو الدولية وشركة الأمال وكلاء ماركة Blobalance

والأماني الدولية (جوانا) والعلاج الأمثل وشركة كينان الجمال

وشركة تاج لاستيراد مواد التجميل وشركة الأندلس.







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