الوطنية للنفط تجتمع بلجنة الإدارة لشركة مليته للنفط والغاز

برئاسة “مصطفى صنع الله” عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاحد الموافق 28 فبراير 2021 بالمقر الرئيسي للمؤسسة، اجتماعاً تقابلياً بشركة مليته للنفط والغاز، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة: “أبو القاسم شنقير، العماري محمد، وجادالله العوكلي”، ورئيس لجنة الادارة المشغل لشركة مليته “محمد بن شتوان”، وعضو لجنة إدارة المشغل “محمد بن جابر”.

تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة و عملياتها في الحقول البرية و البحرية، حيث قام رئيس لجنة الإدارة”بن شتوان” بإطلاع مجلس إدارة المؤسسة على نتائج زياراته لحقول ومواقع شركة مليته المختلفة، والتي كان آخرها زيارته التفقّدية لمنصة صبراته بحقل بحر السلام البحري.

وناقش الحضور في هذا الصدد سير عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية، كذلك أعمال الصيانة الجارية بالحقول والمواقع النفطية المختلفة التابعة للشركة، والتحديات والصعوبات التي تواجهها وتحول دون تحقيقها لمستهدفاتها، والحلول المناسبة لها.

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