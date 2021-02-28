الحاسي: تقرير هيئة الرقابة لـ2019 الأسبوع القادم

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي اجتماعاً مع مديري الإدارات العامة ومكاتب الهيئة.

وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، فقد تناول الاجتماع سير العمل بالهيئة وبعض المشاكل التي تواجه عمل بعض الإدارات العامة والمكاتب، كما تم استعراض نتائج تقييم عمل الإدارات العامة والمكاتب فيما يتعلق بعمل اللجان المكلفة بمتابعة الجهات العامة، والتي من المفترض أن يتم إدراجها في التقرير السنوي للهيئة.

وشدد الحاسي على ضرورة إنجاز اللجان المكلفة بتقييم الجهات العامة لأعمالها، وأن تكون أية ملاحظة يتم تسجيلها مدعمة بالمستندات الدالة عليها لمخاطبة تلك الجهات بها، تمهيداً لطباعة التقرير السنوي 2019 خلال الأسبوع القادم.

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