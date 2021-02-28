“عمل الوفاق” تبحث تدريب الباحثين عن العمل في زوارة

عقد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، الدكتور المهدي الأمين، ووكيل الوزارة علي عكاشة يوم السبت، اجتماعاً مع عميد بلدية زوارة ومدير مكتب العمل والتأهيل وعضو المرأة وممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش الاجتماع إمكانية تدريب الباحثين عن العمل المسجلين بمنصة الباحثين، وتهيئة وتجهيز مراكز التدريب المتاحة في البلدية من خلال الشراكة مع هيئة التعليم التقني والفني ومعاهد الجودة بالبلدية.

كما شهد اللقاء اتفاق المجتمعين على تشكيل وفد فني لزيارة بلدية زوارة؛ للوقوف على أرض الواقع ووضع المقترحات التي تم اقتراحها ضمن جدول، من أجل العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة.

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