اقتصاد

“عمل الوفاق” تبحث تدريب الباحثين عن العمل في زوارة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، الدكتور المهدي الأمين، ووكيل الوزارة علي عكاشة يوم السبت، اجتماعاً مع عميد بلدية زوارة ومدير مكتب العمل والتأهيل وعضو المرأة وممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش الاجتماع إمكانية تدريب الباحثين عن العمل المسجلين بمنصة الباحثين، وتهيئة وتجهيز مراكز التدريب المتاحة في البلدية من خلال الشراكة مع هيئة التعليم التقني والفني ومعاهد الجودة بالبلدية.

كما شهد اللقاء اتفاق المجتمعين على تشكيل وفد فني لزيارة بلدية زوارة؛ للوقوف على أرض الواقع ووضع المقترحات التي تم اقتراحها ضمن جدول، من أجل العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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