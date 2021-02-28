محمد الرعيض: سأقوم برفع قضية ضد وزير المالية واسترجاع حقي بالقانون

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد الرعيض في لقاء أجرته معه قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن ماقاله وزير المالية في الأسبوع الماضي بعيد كل البعد عن الواقع والمنطق.
وأشار الرعيض إلى أن ماقاله بومطاري في حقه يعتبر تشويه سمعة وأنه سيقوم برفع قضية وإستدعاء الوزير إلى المحكمة ويسترد حقه من خلال القانون.
وقال أيضا أن الضرر الذي تسبب به ألحق الأذى بمجلس النواب وغرفة التجارة، وبمؤسسة صناعية كبيرة جداً بتشويه سمعتها أمام الليبيين والعالم.
كما أعرب الرعيض عن استغرابه الشديد من قول الوزير بأن مصراتة ضد تركيا وقال أن جملة كهذه لا تقال من قبل وزير على شاشات التلفزيون، فنحن لسنا ضد تركيا ولا معها نحن مع بلدنا فقط.
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