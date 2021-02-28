محمد الرعيض: سأقوم برفع قضية ضد وزير المالية واسترجاع حقي بالقانون

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد الرعيض في لقاء أجرته معه قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن ماقاله وزير المالية في الأسبوع الماضي بعيد كل البعد عن الواقع والمنطق.

وأشار الرعيض إلى أن ماقاله بومطاري في حقه يعتبر تشويه سمعة وأنه سيقوم برفع قضية وإستدعاء الوزير إلى المحكمة ويسترد حقه من خلال القانون.

وقال أيضا أن الضرر الذي تسبب به ألحق الأذى بمجلس النواب وغرفة التجارة، وبمؤسسة صناعية كبيرة جداً بتشويه سمعتها أمام الليبيين والعالم.

كما أعرب الرعيض عن استغرابه الشديد من قول الوزير بأن مصراتة ضد تركيا وقال أن جملة كهذه لا تقال من قبل وزير على شاشات التلفزيون، فنحن لسنا ضد تركيا ولا معها نحن مع بلدنا فقط.

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