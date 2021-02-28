رضوان المغربي يكشف سبب طلب التجار تغيير وجهة وصول البضائع إلى بنغازي

قال رضوان المغربي مدير شركة ملاحية في لقاء أجرته معه قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن شحن البضائع اليوم يمر بمشاكل كثيرة وبخصوص تغيير الشحنات إلى بنغازي فهناك بواخر كاملة غيرت وجهتها وليس شحنات مع قيام شركات باستخراج بضائعم وكانت المعاملة جداً سلسلة.
كما أوضح المغربي أن التجار يستمرون بطلب تغيير الوجهة إلى بنغازي بسبب صعوبة الاجراءات وليس بسبب التهرب الضريبي كما أن هنالك خط ملاحي معروف وكبير جداً وهو شركة مسيلة طلبت إلغاء رحلاتها إلى مصراتة والإتجاه إلى بنغازي منذ بداية الشهر القادم.
وأضاف قائلاً أن مشكلتنا ليست في فرق السعر بل في تعقيد الإجراءات فالعديد من التجار يقومون بشحن بضاعتهم من عدة مصادر على سبيل المثال تاجر يشتري بستة فواتير في هذه الحالة ومع نظام التتبع لا يستطيع شحنهم ولا تلبية الطلبات التي فرضها وزير المالية.
وقال أيضا أن 70% من البضاعة التي تأتي من إيطاليا مجمعة في حاوية واحدة وهذا بسبب تعدد الماركات في وقتنا الحالي.
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