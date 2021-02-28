رضوان المغربي يكشف سبب طلب التجار تغيير وجهة وصول البضائع إلى بنغازي

قال رضوان المغربي مدير شركة ملاحية في لقاء أجرته معه قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن شحن البضائع اليوم يمر بمشاكل كثيرة وبخصوص تغيير الشحنات إلى بنغازي فهناك بواخر كاملة غيرت وجهتها وليس شحنات مع قيام شركات باستخراج بضائعم وكانت المعاملة جداً سلسلة.

كما أوضح المغربي أن التجار يستمرون بطلب تغيير الوجهة إلى بنغازي بسبب صعوبة الاجراءات وليس بسبب التهرب الضريبي كما أن هنالك خط ملاحي معروف وكبير جداً وهو شركة مسيلة طلبت إلغاء رحلاتها إلى مصراتة والإتجاه إلى بنغازي منذ بداية الشهر القادم.

وأضاف قائلاً أن مشكلتنا ليست في فرق السعر بل في تعقيد الإجراءات فالعديد من التجار يقومون بشحن بضاعتهم من عدة مصادر على سبيل المثال تاجر يشتري بستة فواتير في هذه الحالة ومع نظام التتبع لا يستطيع شحنهم ولا تلبية الطلبات التي فرضها وزير المالية.

وقال أيضا أن 70% من البضاعة التي تأتي من إيطاليا مجمعة في حاوية واحدة وهذا بسبب تعدد الماركات في وقتنا الحالي.

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