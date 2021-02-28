الوطنية للنفط تفوز بحكم قضائي من محكمة باريس فيما يخص مصفاة راس لانوف

المؤسسة الوطنية للنفط تفوز بحكم من محكمة استئناف باريس بخصوص حكم تحكيم ما بين المؤسسة والشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط- ليركو، بشأن مصفاة رأس لانوف.

هذا وقد أصدرت محكمة استئناف باريس حكمها بخصوص حكم التحكيم الصادر في 4 يناير 2018 في دعوى التحكيم المرفوعة وفق قواعد غرفة التجارة الدولية ما بين الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو) و المؤسسة بشأن مصفاة راس لانوف.

الحكم الصادر عن محكمة باريس أكد التزام شركة ليركو سداد أكثر من 115 مليون دولار أمريكي للمؤسسة، بالإضافة للفوائد، مع إضافة الفوائد حتى يوم 28 فبراير 2021، فإن المبلغ المستحق على شركة ليركو يتجاوز 132 مليون دولار أمريكي.



المحكمة أيدت أيضاً حكم هيئة التحكيم الذي أكدّ على التزام شركة ليركو المستمر بأخذ أو دفع النفط الخام، و أمرت شركة ليركو بدفع 100 ألف يورو من تكاليف المؤسسة في دعوى محكمة باريس، كما أكدّت المؤسسة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ حقوقها وفق حكم التحكيم و الحكم الصادر عن محكمة باريس.

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