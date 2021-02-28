محمد الرعيض: توقعنا اعتذار بومطاري لكافة التجار والشعب الليبي

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد الرعيض في لقائه مع قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن الجمرك أعطى الإذن لشركة ما لكي تقوم بالتتبع لمن لديهم مبلغ مالي خارج ليبيا والمتمثل في 30% التي تعطى لمصلحة الجمارك.

وأضاف قائلاً أنه على هذا الأساس توقعنا أن يخرج وزير المالية في لقائه معكم الأسبوع الماضي ويقوم بالاعتذار للتجار والشعب الليبي على الربكة الكبيرة التي حدثت وسمحت في زيادة سعر النقل والبضائع وكلفت ليبيا الملايين من الدولارات في الغرامات والمخالفات والتأخير في البواخر والحاويات.

وقال الرعيض أن المثير للإستغراب أن يوقع وزير المالية عقد مع شركة صغيرة في تركيا متكونة من شخصين ورأس مال 5000 ليرة.

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