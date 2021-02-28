محمد الرعيض: توقعنا اعتذار بومطاري لكافة التجار والشعب الليبي

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد الرعيض في لقائه مع قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن الجمرك أعطى الإذن لشركة ما لكي تقوم بالتتبع لمن لديهم مبلغ مالي خارج ليبيا والمتمثل في 30% التي تعطى لمصلحة الجمارك.
وأضاف قائلاً أنه على هذا الأساس توقعنا أن يخرج وزير المالية في لقائه معكم الأسبوع الماضي ويقوم بالاعتذار للتجار والشعب الليبي على الربكة الكبيرة التي حدثت وسمحت في زيادة سعر النقل والبضائع وكلفت ليبيا الملايين من الدولارات في الغرامات والمخالفات والتأخير في البواخر والحاويات.
وقال الرعيض أن المثير للإستغراب أن يوقع وزير المالية عقد مع شركة صغيرة في تركيا متكونة من شخصين ورأس مال 5000 ليرة.
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