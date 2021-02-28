حصري.. مدير عام الإسلامي “غفار”: بعض الملاك بالمصرف يريدون السيطرة..وننفى ماورد بحقنا ..وهذه تفاصيل القضية

نفى مدير عام المصرف الإسلامي عبد الفتاح غفار في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية تخصيص 100 مليون دينار للمساهمين بالمصرف الإسلامي كقرض مؤكداً أن من لديه مستندات تثبت ذلك فليقدمها ,أن بعض الملاك بالمصرف الإسلامي يسعون إلى السيطرة على المصرف .

وأفاد أن مجلس الإدارة قرر وفقاً لمنشور مصرف ليبيا المركزي الذي ينص بتوظيف70% من الخصوم الإيداعية للمصارف والتي تقدر بالمصرف 3 مليار وأي بالأمكن استخدام 2.100 مليار منها، وما حدث أن المصرف قد احتاج إلى مصدر للدخل لإحتوائه على حسابات 600 عائلة ، و600 موظف وبمرتبات عالية جداً ، وقد قام مجلس إدارة المصرف بميزانية تقديرية لالتزام المدير العام بالمصروفات والتوظيفات وغيرها وجزء من الإيرادات التي تغطي المصروفات فعلى المصرف أن يوظف المصرف 500 مليون بالعام .

وتابع بالقول: و500 هذه لا تعطى لشخص واحد وفقا للمركزي ، أي عدم اقراض أي شخص أكثر من 20% من رأس مال البنك لأي شخص ونحن رأس المال بالبنك 100 ، فلا نستطيع اقراض أي شخص مهما كانت صفته أكثر من 20 مليون ، وإلى اليوم لا يوجد تمويل منح الإسلامي قد وصل إلى 20 مليون فهذه ميزانية تقدرية بالإمكان سدادها أم لا أو تنفيذها أو لا ، ولكن المصرف يسير بميزانيات وتقديرات لأغراض الرقابة ، وأنه من الاستحالة خروج أي مبلغ من البنك إلا بمستند رسمي .

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