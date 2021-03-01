وزارة العمل توقع اتفاقية الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات

وقّع يوم أمسٍ الأحد 28 فبراير وزير العمـل والتأهيـل بحكومة الوفاق المهدي الأمـين مـع الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ممـثلاً عنها رئيس الهيئة عبد الرؤوف البيباص بديوان الـوزارة، اتفاقيـة الـربط الإلكتـروني بين الوزارة والهـيئة؛ لتـبادل المعلومات والتكامل بينهما.

وتمثل هذه الاتفاقية تتويجا للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز التعاون للأستفادة من المعلومات لتطوير البنية التحتية للمعلومات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

وقال “الامين” في كلمة ألقاها خلال توقيع الاتفاقية “إنه لمن دواعي سرورنا أن ننجح اليوم بإنجاز جديد سيساهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فعاليتها”، مؤكداً جاهزية الوزارة وفاعليتها في إنجاز المرحلة الثانية من برنامج الربط مع قاعدة البيانات الوطنية وتطبيقاتها إلكترونية.

يذكر بأن اتفاقية الربط الإلكتروني تضمّنت مجموعة من الأطر العامة وآليات العمل المشترك وتحديد مجالات التعاون وتنظيمها.

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