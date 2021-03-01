المركز الوطني للمواصفات يوقع اتفاقية مع اتحاد الصناعة

تم اليوم الأحد 1 مارس حفل توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعة الليبية والمركز الوطني للمواصفات و المعايير القياسية.
والتي تخص التعاون في المجال الفني بين الجهتين، حيث وقّعت هذه الاتفاقية في مقر المركز الوطني للمواصفات بمنطقة الفرناج بمدينة طرابلس .
تم اليوم الأحد 1 مارس حفل توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعة الليبية والمركز الوطني للمواصفات و المعايير القياسية.
والتي تخص التعاون في المجال الفني بين الجهتين، حيث وقّعت هذه الاتفاقية في مقر المركز الوطني للمواصفات بمنطقة الفرناج بمدينة طرابلس .
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