المركز الوطني للمواصفات يوقع اتفاقية مع اتحاد الصناعة

تم اليوم الأحد 1 مارس حفل توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعة الليبية والمركز الوطني للمواصفات و المعايير القياسية.

والتي تخص التعاون في المجال الفني بين الجهتين، حيث وقّعت هذه الاتفاقية في مقر المركز الوطني للمواصفات بمنطقة الفرناج بمدينة طرابلس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية