اقتصاد

المركز الوطني للمواصفات يوقع اتفاقية مع اتحاد الصناعة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تم اليوم الأحد 1 مارس حفل توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعة الليبية والمركز الوطني للمواصفات و المعايير القياسية.

والتي تخص التعاون في المجال الفني بين الجهتين، حيث وقّعت هذه الاتفاقية في مقر المركز الوطني للمواصفات بمنطقة الفرناج بمدينة طرابلس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك