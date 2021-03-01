العمل والتأهيل والوطنية للنفط والبرنامج الوطني للمشروعات يوقعون مذكرة تفاهم حول تنمية المناطق المحيطة بالحقول النفطية

بحضور وزير العمل والتأهيل “المهدي الأمين”، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنـع الله”، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة “رجب خليل” تمّ صباح اليوم الأثنيـن بمقر المؤسسـة الوطنية للنفـط في طرابلس توقيـع مـذكرة تفـاهم ثلاثيـة الأطـراف لتنميـة وتطـوير المناطـق المحيطـة بالحقـول النفطـية.

وتختـص مذكرة التـفاهم بتنفيـذ مشـروع تنميـة وتطـوير المناطق المحيطة بالحقول والموانئ النفطية، من خلال تمكين الشباب بهذه المناطق ضمن برامج الريادة والمبادرة والتدريب المهني المتخصص، وقال “الامين” إن هذه الاتفاقية تقع ضمن المبادرات الكثيرة التي تقدمت بها وزارة العمل لتأهيل الشباب في المناطق الجنوبية.

وأضاف أن هذا التعاون يعدّ نموذجاً للتشبيك بين مؤسسات الدولة ليحقق عدّة أهداف، منها تنمية المناطق النائية والمهمشة تنموياً، وإيجاد فرص عمل خارج اطار الوظيفة العامة لفئات واسعة من المجتمع.

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