ديوان المحاسبة يجتمع لمناقشة أوضاع الكهرباء بأوقات الذروة الصيفية

عقد رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك” اليوم الإثنين بمقر الديوان اجتماعا، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير العام للشركة العامة للكهرباء ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة أداء قطاعات الطاقة بالديوان ومدير متابعة قطاع الطاقة بالديوان.

تناول الاجتماع مناقشة إجراءات تنفيذ الخطة العاجلة لأعمال الصيانة، وقد شدد فيه رئيس الديوان على ضرورة أخذ الأمر بحزم وجدية وعدم التأخير تفاديا لأية إخفاقات قد تحصل خلال الذروة الصيفية.

وناقش الاجتماع أيضاً تحديد موعد أقصاه يوم الاثنين القادم لتقدم الشركة العامة للكهرباء جدولا محددا يضم مشاريع الصيانة العاجلة، والتي تكون جاهزة قبل الذروة الصيفية القادمة وتسهم في إضافة 1000 ميجاوات على الأقل، وكذلك يجب أن يحتوي الجدول إسم المشروع والشركة التي تمت عليها الترسية والمبلغ المحدد للتنفيذ وموعد الإنجاز.

كما سيتم خلال الاجتماع إعتماد الجدول من قبل الديوان بحضور وزارة المالية التي تتولى تدبير المخصصات والمبالغ المالية اللازمة.

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