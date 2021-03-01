فرانس برس : إنقاذ ما يقارب من 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

قال مراسلو وكالة فرانس برس وخفر السواحل إنه تم إنقاذ ما يقارب من 100 مهاجر قبالة الساحل الغربي لليبيا يوم أمس الأحد في محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا بينما فقد نحو 20 مهاجرا.

وأضافت الوكالة إن تجار البشر وسط حالة من الفوضى التي أعقبت الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011 ، جعل هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا قناة مهمة للمهاجرين الباحثين عن الأمان وحياة أفضل في أوروبا.

أنقذ خفر السواحل الليبي المهاجرين معظمهم من الأفارقة أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا ونقلهم إلى قاعدة بحرية في العاصمة طرابلس ، حيث استقبلهم فريق من المنظمة الدولية للهجرة وفقا للوكالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية