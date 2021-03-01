صنع الله يجتمع مع رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز 

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس #مصطفى صنع الله ” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع برئيس لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ” مسعود سليمان” وبحضور عضو مجلس الإدارة للإنتاج والاستكشاف “أبو القاسم شنقير”.

تناول الاجتماع مناقشة وضع الشركة الحالي وانشطتها المختلفة متضمنةً برامج الصيانة والحفر والإنتاج وغيرها من الانشطة الهامة، كذلك التطرق إلى جهود شركة سرت للمحافظة على معدّلات الانتاج الحالية.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط الحثيثة لتطوير شبكات خطوط نقل الغاز الى محطات الكهرباء وذلك نتيجة الطلب المتزايد من قبل الشركة العامة للكهرباء لتلبية احتياجاتها في توفير الطاقة الكهربائية لمختلف مدن ليبيا.

كا نوقش أيضاً عمليات الشركة الجارية بشأن تطوير حقل الخير، ونسب الإنجاز التي وصلت اليها، ومناقشة مشروع صيانة خط نقل الغاز ( 11 كيلو ) ومراحل التنفيذ التي تم التوصل اليها حالياً.

ومن جهته أكد صنع الله على دعم المؤسسة الوطنية للنفط المستمر لشركة سرت، معبراً عن امتنانه لما حققته من إنجازات رغم التحديات التي تمر بها ويمر بها قطاع النفط بليبيا، من شحّ للموارد المالية والميزانيات اللازمة لتسيير اعمال القطاع وتنفيذ مشاريع حيوية تنهض باقتصاد ليبيا.

كما وجّه بضرورة اتباع كافة خطوات السلامة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، حفاظاً على سلامة العاملين بمختلف المواقع النفطية.

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