خاص: بنك الABC ينفي مايتداول حول استدعاء موظفيه من قبل الجهات الرقابية وإنفاذ القانون

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً اليوم الإثنين 1 مارس على بيان بنك ABC .

ينص البيان: نحن على دراية بوجود عدد من التدوينات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي بشكل خاطئ بأن عدد من موظفي بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي بلندن تم إجراء مقابلات معهم من قبل أجهزة إنفاذ القانون و/أو جهات رقابية، فيما يختص بخطابات اعتماد متعلقة بواردات إلى ليبيا.

ويقول البنك خلال بيانه إن هذه التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أساس من الصحة، ويشدد البنك على ضرورة استقاء المعلومات من مصادر موثوقة لصالح جميع الأطراف المعنية.

We are aware of a number of social media posts which falsely state that a number of London-based employees of ABC International Bank have been interviewed by law enforcement agencies and/or regulators in connection with letters of credit relating to imports into Libya. These social media posts have no basis in fact and the Bank stresses the importance of obtaining information from reliable sources in the interests of all