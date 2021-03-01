إنطلاق البرامج التدريبية بالمركز الليبي الكوري

أعلن مدير عام الـمركز الليـبي الكـوري لمهن البـناء والتشييد “عزت اليعقوبي” اليوم الأثنين 1 مارس، عن انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في العديد من المجالات المهنية.
وأضاف أنّه سيتم تدريب الرجال في تخصصات: “التمديدات الكهربائية المنزلية – دوائر التحكم – السمكرة الصحية “شبكات المياه” – إعداد المقاول – تركيب وفك وصيانة المكيفات – الطاقة الشمسية – صيانة الهاتف النقال – اللحام بالقوس الكهربائي”.
بينما سيتم تدريب السيدات علي تخصصات: “التفصيل والخياطة – صناعة وحفظ الأغذية”، كما أكدّ رئيس المركز أنّ الهدف من وراء هذه التدريبيات الرفع من كفاءة الشباب الباحثين عن العمل وإكسابهم مهن حرفية تأهلهم للدخول إلى سوق العمل.
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