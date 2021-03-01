تونس تسعى لتحسين بيئة الاستثمار لرفد اقتصاد البلاد المُنهك

بحث رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، مع سفراء مجموعة الدول السبع الاقتصادية، وسفير الاتحاد الأوروبي؛ الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وخطط تونس المستقبلية؛ للنهوض بالاقتصاد؛ بناءً على النقاط الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي، الداعي إلى خفض مرتبات العاملين بالقطاع العام.

وناقش “المشيشي”، مع وزير الاقتصاد والمالية وممثلي الدول؛ فرص تطوير بيئة الاستثمار، وتحسين تصنيف تونس في المؤشرات الدولية، وذلك بعد أن أظهر تقرير “موديز” خفض تصنيف تونس إلى B3.

وشدّد سفراء الدول الأجنبية على أهمية التعاون المشترك، مُعبّرين عن عزمهم على الاستمرار في دعم الاقتصاد التونسي، حتى تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة، وفقًا لوصفهم.

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