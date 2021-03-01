الأمين يجتمع مع وكيـل وزارة الداخلية لمتابعة ملف العمالة الأجنبية

عقد وزير العمل والتأهيل “المهـدي الأمـين” اليوم الإثنين بديوان الوزارة اجتماعاً، مع وكيـل وزارة الداخلية “خالد مازن” وكذلك للبحث عـدداً مـن الملفـات المتعلقة بالشـؤون التي تعـنى بها الـوزارة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بتنظيم العمالة الأجنبية.

وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التنظيمية لتواجد العمالة الأجنبية من خـلال الربـط الإلكـتروني بين وزارتـي العـمل والـداخلية.

ومن جهته أكد الأمين على أهمية تنظيم العمالة الأجنبية للحد من تأثيرها على واقع العمالة الوطنية، كما أضاف أننا نعمل على توحيد الإجـراءات بين الوزارتين في مـجال تنظيم دخول العمالة الأجنبية بما يحقـق تنفيذ رؤية الوزارة في هذا الملف.

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