المؤسسة الوطنية للنفط تجتمع مع شركة الجوف للتقنية النفطية

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الجوف للتقنية النفطية “مجدي الدرسي” ،وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة “أبو القاسم شنقير، ” وجادالله العوكلي” .

حيث قام مجدي الدرسي بإطلاع مجلس إدارة المؤسسة على برامج شركة الجوف لهذا العام، وكذلك عرض مخططاتها الدخول للعمل بالحقول البحرية ، وأيضا الزيارات التي سيقوم بها مسؤولي الجوف للتقنية النفطية للشركات المنتجة، لتقديم المساندة الفنية لبرامج الحفر وصيانة الابار، وتوفير المعامل الجيولوجية والمواد الكيماوية .

ومن جهة أخرى أكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد على تقديم الدعم الكامل والمستمر للشركة، مؤكداً على أهمية واستمرار تواصل شركة الجوف مع رؤساء لجان الإدارة ومدراء الإدارات المختصة والعمل على زيادة حصة الشركة من سوق الخدمات النفطية نظرا لكفاءة الشركة ومقدرة كوادرها على تقديم الدعم الفني بامتياز.

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