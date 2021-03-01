رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة يقوم زيارة تفقدية لحقل الفارغ

قام رئيس لجنة الادارة بشركة الواحة للنفط “نوري النفاتي” اليوم الإثنين، بزيارة إلى حقل الفارغ حيث جاء ذلك ضمن مساعي لجنة الإدارة المستمرة لمتابعة المشاريع الإستراتيجية الهامة والإطلاع على الإحتياجات العاجلة وحلحلة المشاكل العالقه وضمان سير العمليات بالشكل المطلوب.

حيث وجهه النفاتي الشكر لجهود مشغلي وفنيي حقلي جالو والفارغ وما يقدمونه من دعم لرفع الإنتاجية ودفع مسيرة الإقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة تضامن وتعاون كافة الأطراف والعمل على تحقيق التعاون الفعال من أجل تعزيز مكانة هذه الشركات وزيادة الكفاءة الإنتاجية والنهوض للتحقيق المزيد من المكتسبات في ظل ضروف صعبة واستثنائية وتدني للميزانية.

وأشار أيضاً إلى أن المرحلة الأولى تعمل وإمدادت الغاز لمحطة السرير تسير ووفقاً ما تم الإتفاق عليه لإحتياجات العامة للكهرباء والعمل مستمر على وضع حلول عاجلة لعودة المرحلة الثانية.

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