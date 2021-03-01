“خاص” | بدء أعمال العمرة السنوية بمصفاة طبرق لتكرير النفط

طبرق 01 مارس 2021 (وال)- بدأت اليوم الاثنين أعمال العمرة السنوية بمصفاة طبرق لتكرير النفط، بعناصر وطنية مدربة تقوم بفتح الأوعية والمبدلات وأبراج التقطير.

وقال المسؤول الإعلامي لعمرة مصفاة طبرق صلاح فؤاد – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إنه يتم الفتح والكشف والصيانة واستبدال قطع الغيار اللازمة، وذلك بإشراف متخصصين من كل الأقسام المشاركة الفنية والتقنية والإدارية والخدمية، وذلك عبر جداول زمنية أعدت بمهنية عالية.

وأضاف فؤاد أن إدارة الشركة وإدارة الموقع، توفران الأجواء المناسبة للعاملين في إنجاز العمرة السنوية، والتي ستنتهي نهاية شهر مارس، وبعد الانتهاء من أعمال العمرة، سيتم تشغيل المصفاة في بداية أبريل وعودتها للإنتاج.

وأوضح فؤاد أن مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، والتي تنتج قرابة (20) ألف برميل من المنتجات النفطية، من الديزل والنافتا الخفيفة، والكيروسين والوقود الثقيل والغاز، تُجرى لها عمرة سنوية مبرمجة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، وإدارة الشركة بالتعاون مع إدارة الموقع كل (3) سنوات .

وأشار المسؤول الإعلامي لعمرة مصفاة، إلى أنه سيتم التجهيز جيدًا لهذه العمرة، مع توفير قطع الغيار اللازمة، وستستمر لمدة شهر كامل. (وال- طبرق) س خ/ ر ت

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