تراجع العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية

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شهدت العقود الآجلة لأسعار النفط تراجعًا خلال الجلسة الآسيوية الثلاثاء مسجلة ارتدادًا في عقود خام نيمكس للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ الثامن يناير 2020 وارتداد عقود خام برنت للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ نفس اليوم مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الخامس من فبراير.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” أبريل القادم بنسبة 0.50 بالمائة لتتداول عند مستويات 59.93 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.23 دولارًا للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 60.64 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” مايو المقبل 0.19 بالمائة لتتداول عند 63.00 بالمائة للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.12 بالمائة للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 63.69 بالمائة للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.21 بالمائة إلى 91.22 مقارنة بالافتتاحية عند 91.03، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.04.

المصدر: وكالات