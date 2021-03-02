اقتصاد

“الليبية للموانئ” تناقش 9 بنود رئيسة في أول اجتماعات 2021

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة الليبية للموانئ عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الأول للعام الجاري.

و بحسب إعلان الشركة، عبر منصاتها الرسمية؛ فإنه الاجتماع سيُعقد في 17 من مارس الجاري، بالمقر الرئيس الكائن في مدينة مصراتة؛ لمناقشة تسعة بنود رئيسة.

وتتضمن هذه البنود “عرض تقرير نشاط الشركة لسنة 2020، وعرض تقرير لجنة المراقبة للعام الماضي، ومشروع الميزانية التقديرية للمصروفات والإيرادات للعام الجاري”.

ومن المنتظر، مناقشة تعديل الهيكل التنظيمي للشركة بعد ضمها لفرع الصناعة والصيانة البحرية، أما البند الخامس؛ فسيُناقش لائحة أسعار خدمات الصيانة والصيانة البحرية بمرافق الصيانة البحرية.

كما سيتم البحث في بعض اللوائح ودراسة تقرير مكتب الشؤون القانونية عن القضايا خلال العام الماضي، فيما ستناقش الجمعية العمومية ملف تخـريد بعض الأصول والتصرف فيها، و ما يستجدّ من أعمال.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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