ميناء طرابلس يستقبل آلاف الأطنان من البنزين والقمح

وصل إلى ميناء طرابلس، قبل ساعات، عدد من السفن التجارية وناقلات محروقات مُحمّلة بآلاف الأطنان من وقود البنزين وبواخر محملة بالحبوب.

ورست على الأرصفة النفطية ناقلة المحروقات “أنوار ليبيا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “العالمية” مُحمّلة بـ 25 ألف طن من البنزين، فيما ما زالت الناقلة “أنوار الخليج”، التي رست قبل أيام مستمرة في تفريغ حمولتها من البنزين المقدرة بـ 23 ألف طن.

واستقبل الرصيف التجاري 27 “آني” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا” وذلك لتفريغ حمولتها المكونة من 196 حاويةً بها سلع وبضائع متنوعة، فيما لا تزال ناقلة الحبوب “بيلا ” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشيمة”، تُفرغ حمولتها من الحبوب والمقدرة بستة آلاف طن من القمح.

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