اقتصاد

وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق تناقش عملية التفتيش على السلع

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد رجب خليل يوم أمس الاثنين 1 مارس 2021  اجتماعاً مع مدراء الإدارات المختصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

تناول الاجتماع تقديم عرض يوضح الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام بعملية التفتيش والمعاينة ابتداءً من المنشأ وحتى وصولها إلى المستهلك.

كما ذكر خليل أن اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم عمل شركات التفتيش والمطابقة بحاجة إلى تحديث مستمر من خلال متابعة أداء الشركات والرفع من مستوى أدائها عبر كافة المنافذ بالدولة بهدف توريد كافة السلع والخدمات وفق المواصفات القياسية المعتمدة الذي يضمن سلامة المستهلك.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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