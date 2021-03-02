ورشة عمل بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد والصناعة

نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع وزارة الاقتصاد والصناعة صباح الأمس الإثنين ورشة عمل بعنوان دور وزارة الاقتصاد والصناعة في حماية المستهلك ومنع تهريب الاموال .

وتم خلال الورشة تقديم عرض مرئي يوضح إمكانية مساهمة الهيئة في عملية تنظيم شركات التفتيش والمعاينة ودورها الوقائي والرقابي بخصوص تسجيل هذه الشركات وآلية عملها.

وتناولت الورشة أيضاً استعراض بعض القوانين واللوائح التي تنظم عمل هذه الشركات وكان على رأسها القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وتم عرض بعض النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك.

كما تطرق الخبراء القانونيين الحاضرين إلى القصور بموسوعة القوانين الليبية والذي يجب أن يكون للوزارة والهيئة الدور الفعال لسده وجاءت الورشة ضمن الاستراتيجية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري.

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