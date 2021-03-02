شركة الزاوية النفطية تجتمع مع صندوق الضمان الاجتماعي

عقد صباح اليوم الثلاثاء 2 مارس إجتماعاً بين شركة الزاوية لتكرير النفط وصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار المتابعة والتعاون بين الشركة والصندوق، وتم الاجتماع بمكتب رئيس لجنة الادارة، حضره عن شركة الزاوية لتكرير النفط كلاً من: رئيس لجنة الإدارة، عضو اللجنة للمالية والموارد البشرية، عضو اللجنة للعمليات، وعضو اللجنة للصيانة والخدمات والسيد مدير الإدارة القانونية.

وعن جانب صندوق الضمان الاجتماعي حضر كلاً من: مدير فرع الصندوق بالزاوية، ورئيس قسم الاشتراكات والتسجيل بالصندوق مع عدد من الأخصائيين، هذا وقد تركز الاجتماع حول إجراءات إحالة مستندات المستخدمين إلى صندوق الضمان عند بلوغهم سن التقاعد، ومراجعة المعايير والأسس الخاصة بذلك.

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