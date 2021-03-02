اجتماع تحضيري لزيارة وفد الطيران المدني المالطي لمطار معيتيقة

اجتمع مدير عام مطار معيتيقة الدولي اليوم الثلاثاء الثاني من شهر مارس الجاري مع مدير إدارة التشغيل والتسهيلات و مجموعة من المدراء وعضو عن مصلحة الطيران المدني ورؤساء الأقسام المعنية بالمصلحة والمطار.

كما نوقش خلال الاجتماع التجهيزات والترتيبات اللازمة لزيارة وفد الطيران المدني المالطي والذى سيقوم بزيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي يوم السبت الموافق 6 مارس 202‪1 وذلك لإجراء عملية التدقيق على مرافق المطار ومطابقته للإجراءات والمواصفات الموصي بها في عمليات التشغيل والتي تأتي في إطار إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين دولة ليبيا وجمهورية مالطا.

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