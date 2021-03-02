اقتصاد

خاص.. مصدر نفطي ينفي لصدى ما ورد عن إغلاق تصدير النفط من قبل حرس المنشآت النفطية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نفى مصدر نفطي مسؤول حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة بإغلاق تصدير النفط من قبل حرس المنشأت النفطية.

وبحسب المصدر أن النفط يتم تصديره بشكل إعتيادي ولا توجد مشكلة، وأن اغلب الحقول والموانئ النفطية تعمل بشكل طبيعي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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