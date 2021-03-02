خاص.. مصدر نفطي ينفي لصدى ما ورد عن إغلاق تصدير النفط من قبل حرس المنشآت النفطية

نفى مصدر نفطي مسؤول حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة بإغلاق تصدير النفط من قبل حرس المنشأت النفطية.
وبحسب المصدر أن النفط يتم تصديره بشكل إعتيادي ولا توجد مشكلة، وأن اغلب الحقول والموانئ النفطية تعمل بشكل طبيعي .
نفى مصدر نفطي مسؤول حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة بإغلاق تصدير النفط من قبل حرس المنشأت النفطية.
وبحسب المصدر أن النفط يتم تصديره بشكل إعتيادي ولا توجد مشكلة، وأن اغلب الحقول والموانئ النفطية تعمل بشكل طبيعي .
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