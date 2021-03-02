خاص: المركزي ينفي اقفاله منظومة بيع النقد الأجنبي ويوضح…والمصارف تكشف التفاصيل

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن منظومة بيع النقد الأجنبي اليوم تعمل بالمصرف ، ولا صحة لإقفالها من قبل مصرف ليبيا المركزي .

كما تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع مسؤول بمصرف الجمهورية وأكد لنا أن منظومة بيع النقد الأجنبي مغلقة ، بالمصرف اليوم .

ومن جهته يقول مسؤول أخر بالمصرف المركزي لصدى الاقتصادية أن سبب اغلاق منظومة بيع النقد الأجنبي بالجمهورية كان نتاج انخفاض رصيده وعدم قدرته حالياً على تغطية ذلك .

كما تواصلت صدى الاقتصادية مع مسؤول بمصرف الصحاري والذي أكد لنا أن منظومة بيع النقد الأجنبي تعمل اليوم بالمصرف ولا أساس لإقفالها .

ويقول مصدرنا بالمصرف الليبي الإسلامي أن منظومة بيع النقد الأجنبي تعمل من قبل المصرف المركزي ، وأن ما حدث يتمثل في توقف منظومة الأغراض الشخصية بعدة فروع بالمصرف وذلك لوجود مشكلة تقنية ،بين المصارف وشركة ماستر كارد .

وتابع المصدر في تصريحه لصدى الاقتصادية أن المصرف الإسلامي يقوم بتنفيذ الاعتمادات ، وأن كافة خدماته متوفرة

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