الرقابة على الأغذية والادوية تجتمع مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة WFP

عقد إدارة مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية اليوم الثلاثاء بمقر الإدارة العامة للمركز اجتماعا مع برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة WFP، وبحضور السادة مدراء الإدارة بالمركز ومسؤول برنامج الإغاثة بالبرنامج رفقته مسؤول اللوجيستك بالبرنامج.

وتم خلال الإجتماع مناقشة عدة محاور بشأن سلامة الغذاء المورد من الخارج من قبل الأمم المتحدة المتمثل بسلات غذائية مقدمة كمساعدات انسانية.

كما أكد البرنامج على الشروط الواجب التقيد بها من قبل الرقابة فيما يخص ضرورة خضوع كل ما يورد من الخارج للرقابة وتوريد هذه السلات طبقآ للمواصفات الصحية والقياسية المعتمدة.

كما شدد الحاضرون عن المركز بضرورة الإلتزام بجودة السلع الموردة والمقدمة للمعنيين وضرورة وجود مخازن لتخزينها مرحلياً قبل توزيعها خاصة بمناطق الجنوب الليبي.

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