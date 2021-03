توقعات بتعافي الطلب العالمي على النفط

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، مؤتمرا للنفط والغاز اليوم الثلاثاء، أن الطلب العالمي على النفط يتعافى وقد يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في العام المقبل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أمين الناصر قوله، في مؤتمر “سيرا ويك” الافتراضي الذي تنظمه “آي.إتش.إس ماركت”، إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى على الأرجح بدءا من النصف الثاني من هذا العام وقد يصل إلى 99 مليون برميل يوميا في 2022.

وصرح الناصر بأن الطلب على النفط يتحسن في الصين والهند وشرق آسيا، فيما يعتبر توزيع اللقاحات سببا للتفاؤل في الغرب.

وأبلغ الرئيس التنفيزي لـ”شيفرون” مايكل ويرث، المؤتمر، أن الطلب على الديزل تعافى عالميا بسبب نشاط التوصيل، غير أن وقود الطائرات متراجع في ظل إحجام عن الرحلات الجوية الطويلة.

