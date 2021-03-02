صنع الله يجتمع مع هيئات المراقبة بشركات القطاع النفطي

اجتمع صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برؤساء هيئات المراقبة بشركات القطاع، وذلك برئاسة “مصطفى صنع الله”رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة: “أبو القاسم شنقير وجادالله العوكلي”، و المدراء العموم ومدراء الإدارات للقانونية والمالية والإدارات ذات العلاقة، وبعض من المستشارين القانونيين بالمؤسسة الوطنية للنفط.

تم خلال هذا الاجتماع مناقشة جُملة من المواضيع أهمّها إبراز ودعم جهود هيئات الرقابة بشركات القطاع، ومناقشة دورها في تطبيق القانون ومتابعة أداء الشركات وسيرها وفقاً بكل القرارات واللوائح الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

كما أكدّ رئيس مجلس إدارة المؤسسة “صنع الله” في هذا الصدد على ضرورة وأهمية العمل على الإسراع في مراجعة دليل هيئات المراقبة الموّحد لشركات القطاع والعمل به؛ لضمان أن يستمر هذا القطاع المهم والحيوي في نجاحه.

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