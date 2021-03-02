منظمة الدول الأفريقية المصدّرة للنفط تهنئ صنع الله على جائزة مكافحة الفساد

تلقّى السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” يوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021، رسالة تهنئة من السيد عمر الفاروق إبراهيم أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط ( APPO )، والتي هنأه من خلالها بحصوله على الجائزة الدولية لمكافحة الفساد المُقدّمة من وزارة الخارجية الأمريكية بإدارة الرئيس جو بايدن بتاريخ 23 فبراير.

ووجهّت المنظمة رسالةً للمؤسسة والتي جاء في نصّها-بعد ترجمتها للعربيّة-:

منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول آبو (APPO )

السيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط،

الموضوع: رسالة تهنئة للإعتراف المستحق بجدارة.

لقد تلقينا بكل سرور نبأ منحكم جائزة أبطال مكافحة الفساد الدولية المرموقة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

هذه الجائزة هي شهادة على اعتراف العالم بالقيادة الحكيمة التي قدمتموها بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خلال واحدة من أصعب الأوقات في تاريخ الصناعة وبلدكم المحترم. إن الشجاعة التي تعاملتم بها مع تحديات الصناعة النفطية والشفافية التي تعاملتم بها مع الشؤون المالية للمؤسسة، والحكمة التي جمعتموها وأدرتم بها الأشخاص ذوي التفكير المماثل سعياً لتحقيق هدف مشترك والمخاطرالشخصية الضخمة التي اتخذتهم لإضفاء الصحة والسلامة على حياة صناعة النفط والغاز الليبية والتضحيات الشخصية التي قدمتموها في كل هذه السنوات تجعلكم قائدًا مثاليًا حقًا. وأذكر بسرور الدعم الذي قدمه مجلس وزراء منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول لليبيا في سعيها لإنهاء سرقة نفطها من قبل الجماعات القوية. تلك المعركة التي ترأستموها بإقدام وشجاعة كانت بالفعل معركة اسطورية. نحن فخورون بإنجازاتكم نيابة عن أسرة منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول APPO أهنئكم وأتمنى لكم سنوات عديدة من التوفيق من الله على الطريق الصحيح وأن تنعموا بالصحة والعافية. أرجو أن تقبلوا، معاليكم، أسمى أيات التقدير والإحترام.

عمر الفاروق إبراهيم

الأمين العام.

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