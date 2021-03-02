شكشك يعقد اجتماعاً مع رئيس إدارة القضايا بديوان المحاسبة وعددًا من المختصين

عقد يوم أمسٍ الاثنين 1 مارس 2021 رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اجتماعاً مع رئيس إدارة القضايا بالديوان، بحضور عددٍ من المختصين من الإدارة والديوان.

وبحث الحاضرون خلال الاجتماع آليات التواصل مع إدارة القضايا في مجابهة القضايا الخارجية المرفوعة على الدولة الليبية، والتي خلصت إلى الحصول على عدة أحكام لصالح الدولة الليبية في عدد من القضايا، كان لمجهودات إدارة القضايا ومذكرات الديوان أثرٌ بارزٌ فيها.

وخلُص الاجتماع إلى التأكيد على حث كافة الجهات للتواصل مع الإدارة، ومدّها بالمستندات الناجعة في القضايا الداخلية والخارجية؛ بما يؤدي إلى حفظ المال العام وحقوق الدولة الليبية.

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