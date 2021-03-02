خاص: موظف يكشف لصدى تفاصيل ما حدث اليوم بمركزي بنغازي

كشفت مصادر خاصة من داخل مصرف ليبيا المركزي بنغازي لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل عن ماحدث اليوم الثلاثاء بالمصرف .

المصدر أكد أن ما حدث يتمثل في محاصرة الجرحى لمصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي صباح اليوم واقتحامه .

المصدر أفاد أن ما حدث بعد ذلك هو دخول الجرحى لفناء المصرف ، ومحاولتهم فتح باب المصرف بالقوة ، بالإضافة إلى منع موظفين مصرف المركزي ببنغازي الخروج حتى السادسة مساءً من مقر البنك.

بعد ذلك طالب الحبري من الجرحى بفك الحجز عن كافة الموظفين لخروجهم ودخول عدد من الجرحى للنقاش معهم والاجتماع بالخصوص بحضور مدير الأمن بمديرية بنغازي.

المصدر يقول لصدى الاقتصادية أن مطالبات الجرحى تكمن في سداد 800 مليون دينار لشركات التي كانت تتكفل بعلاجهم وأن احتجاجات الجرحى تمت نتاج تحريضهم من قبل الشركات .

وتابع المصدر بالقول: في نهاية الأمر تم الاتفاق على تنسيق الجرحى مع المالية واتمام إجراءاتهم هناك وبعد ذلك يقوم المركزي بتسييل الأموال في حين توفرت وتم توحيد الميزاينة لامكانية الصرف .

كما قام مساء اليوم محافظ المركزي البيضاء علي الحبري بتقديم استقالته ، بطلب أعده لرئيس مجلس النواب بطبرق بقبول تقاعده .

وفي تواصل مع المستشار الإعلامي لرئيس المجلس بطبرق فتحي المريمي أوضح لصدى الاقتصادية عدم اصدار أي رد رسمي حول طلب الحبري .

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