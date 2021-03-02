رشيد صوّان يصرّح: الإسلامي الليبي هو البنك الوحيد الذي أثبت جدارته بين المصارف الإسلامية الأُخرى … تعرف على التفاصيل

صرّح مؤسس المصرف الإسلامي رشيد صوان مساء اليوم الثلاثاء عبر برنامج فلوسنا والذي يُعرض على قناة الوسط بأنّ المصرف بُني من أجل تنمية الاقتصاد الليبي وهو البنك الإسلامي الوحيد الذي أثبت جدارته بين المصارف الإسلامية التي تم اعتمادهامن قبل المصرف المركزي وحقق “اللي ما حققاش” أي بنك في العالم.

كما تحدث عمّا يجول داخل أروقة المصرف قائلاً: ” أحد الصراعات التي يشهدها البنك حالياً هو محاولة بعض المساهمين الاستحواذ على البنك بسبب نجاحه، والذوادي وعلى المدني والحاج مصطفى هم أبرز هؤلاء المساهمين.

كما تحدّث عن تجاوزات داخل البنك في نسبة الأسهم حيث ذكر “صوّان” أنه هنالك من يمتلك نسبة 27‎%‎ من الأسهم، ومنهم من وصل ل30‎%‎ وهو السيد الذوادي، وطريقة استحواذه خطأ في ظلّ استمرار إغلاق سوق الأوراق المالية؛ حيث تمّ بيع و شراء في الأسهم خارج السوق، وهذا يعتبر تلاعب على قانون المصارف حسب قوله.

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