تدني مستوى العملة اللبنانية بشكل غير مسبوق

بيروت 02 مارس 2021 (وال) -أعلن اليوم الثلاثاء، عن هبوط العملة اللبنانية، باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة، التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وقال اثنان من المتعاملين في العملة في السوق غير الرسمية، التي أضحت المصدر الرئيسي للسيولة بعد أن توقفت البنوك عن صرف الدولارات، إن سعر الدولار بلغ عشرة آلاف ليرة اليوم. وقال ثلاثة آخرون إن العملة الأمريكية سجلت (9900) ليرة، وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو (68) دولارا.

يشار أن العملة وصلت إلى مستويات متدنية آخر مرة، قرب عشرة آلاف ليرة في صيف 2020، مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي دمر مناطق واسعة في العاصمة.

وأدى الانهيار، الذي بلغ مدى لم يشهده لبنان من قبل، لفقد العملة اللبنانية نحو (85) بالمئة من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.(وال بيروت) س خ.

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