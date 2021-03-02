ليبيا ترفض دخول 900 رأس من الماشية الإسبانية لعدم صلاحيتها

قرطاجنة 03 مارس 2021 (وال) -أعلنت السلطات الإسبانية أنه سيتم ذبح ما يقرب من (900) رأس ماشية كانت على متن سفينة تسافر في البحر الأبيض المتوسط ​​لمدة شهرين، بعد قرارالأطباء البيطريين أنها لم تعد صالحة للتصدير، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأمريكية سوشييتد بريس ” AP “.

وغادرت (895) رأس ماشية ميناء قرطاجنة الإسباني يوم 18 ديسمبر، على متن سفينة الشحن “كريم الله” المعدة للتصدير إلى تركيا، إلا أن سلطات الموانئ التركية رفضت السماح لها بالنزول بسبب شبهات حول صحة الماشية.

وبعد محاولة فاشلة ثانية لتفريغ الماشية في ليبيا، عادت السفينة إلى قرطاجنة حيث أمرتها السلطات الإسبانية بالرسو يوم الخميس.

وبعد تفتيشها من قبل الأطباء البيطريين، قالت وزارة الزراعة الإسبانية إنه يجب ذبح الماشية، لأنها أصبحت غير صالحة للنقل إلى بلد آخر، وقالت وزارة الزراعة إن الحيوانات غادرت إسبانيا في ديسمبر بالتراخيص الصحية المناسبة.

وطلبت جماعات حقوق الحيوان عدم ذبح الماشية، مشيرة إلى أنها في حالة صحية جيدة، إلا أنها بحاجة إلى تغذية محسنة.(وال قرطاجنة) س خ.

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