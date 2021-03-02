الحبري يطلب من النواب إحالته للتقاعد بسبب غياب القدرة التمويل والحماية الأمنية للمصرف والعاملين به

بنغازي 03 مارس 2021 (وال)- قدّم السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، طلبًا لرئيس مجلس النواب يطلب فيه إحالته للتقاعد لبلوغه السن القانونية وفقًا للوائح المصرف المركزي.

وقال السيد علي الحبري – في بيان إن سبب استقالته راجع إلى استمرار غياب القدرة التمويل بسبب اعتماد الدولة على المصدر الوحيد وهو “النفط والغاز”، يجعل من المستحيل تدبير التمويل بسبب وصول “الدين العام” إلى مستوى يجعل الاستمرار فيه ضررًا اقتصاديًا على مستوى القطاع المصرفي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي للدولة.

وأضاف الحبري أن صعوبة استمرار التمويل، ووضع الكثير من الضغوط على إدارة المصرف؛ بشكل يصعب التعامل معه بسبب غياب الحماية الأمنية للمصرف والعاملين به.

وإحالته للتقاعد بسبب عدم وجود الحماية الأمنية للمصرف والعاملين فيه، وغياب التمويل. (وال- بنغازي) س خ/ ر ت

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